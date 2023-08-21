Из-за Назарбаева погубили и McDonald’s наша корреспонденция
Вывески ресторанов McDonald’s в Казахстане подверглись странному «ребрендингу» - теперь на их фронтонах красуются названия типа «Мен Араймын» («Я Айрым»), «Мен Аружанмын» («Я Оруджан»), «Мен Даниярмын» («Я Данияр»), «Мен Юлиямын» («Я Юля») и так далее.
Процессу переименования легендарной франшизы предшествовали огромные вывески «Біз ашықпыз/Мы открыты», украшавшие до середины августа двери 27 ресторанов сети McDonald’s.
Как сообщил haqqin.az на условиях анонимности казахстанский экономист, франшиза McDonald’s в Казахстане, России и Беларуси принадлежала Кайрату Боранбаеву — бывшему свату Дариги Назарбаевой, дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Боранбаев был задержан в марте этого года в рамках расследований в отношении членов семьи Назарбаева, начавшихся после попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года.
Свата назарбаевской дочери обвинили в хищении и присвоение средств в квазигосударственном секторе, в отмывание денег в особо крупных размерах и в ряде других преступлений.
Как уже сообщалось, практически, все родственники экс-президента Казахстана сбежали в ОАЭ, но Боранбаев, который, помимо владения сетями McDonald’s, был главой Национального паралимпийского комитета Казахстана и по версии Forbes Kazakhstan входил в 2016 году в список 50 богатейших бизнесменов страны с состоянием 350 миллионов долларов, видимо, не успел.
После начала войны в Украине рестораны McDonald’s, как известно, прекратили работать в России. И поскольку арест Кайрата Боранбаева наносил прямой ущерб международной репутации сети McDonald’s, был поставлен вопрос о новом владельце франшизы. Но, судя по всему, правительство в Астане с владельцами McDonald’s не договорилось, в результате, вслед за Россией, популярнейшая американская сеть ресторанов прекратила работу и в Казахстане.
В данный момент казахстанские власти полностью повторяют российский сценарий, делая вид, что с уходом американцев, по сути дела, ничего не изменилось, и рестораны под казахстанским брендом и управлением будут работать даже лучше, чем работал McDonald’s.
В результате, компания «Food Solutions KZ», владеющая всем имуществом бывшего McDonald’s, не придумала ничего лучшего, как дать каждому из сетевого ресторана собственное название. А именно, имена наиболее профессиональных работников, проявивших себя в бывшем… McDonald’s.
Асет Машанова, генеральный директор «Food Solutions KZ», обещает, что под новым брендом рестораны экс- McDonald’s сохранят высочайшие стандарты. Но обещания эти, мягко говоря, звучат малоубедительно. Поскольку, после ухода McDonald’s была прекращена поставка всех ингредиентов и продуктов, из которых готовят «фирменные» блюда легендарной франшизы.
Кроме того, эксперты скептически оценивают возможности «Food Solutions KZ» по поддержанию технических стандартов приготовления, уровня пищевой безопасности, санитарных норм и прочих вопросов, которым McDonald’s уделял большое внимание.