Азербайджан и Узбекистан подписали солидный пакет

Интерфакс-Азербайджан пишет, что на форуме говорилось об увеличившемся в шесть раз взаимном товарообороте по итогам 2022 года, а с начала 2023 года – еще на 40%.

Количество совместных азербайджано-узбекских предприятий за последние годы выросло в 4 раза. Об этом заявили на азербайджано-узбекском бизнес-форуме в понедельник в Баку, в котором приняли участие представители свыше 250 компаний двух стран.

«Главами государств поставлена задача довести показатель до $1 млрд в ближайшие годы, в том числе за счет увеличения взаимных поставок фармацевтической и нефтехимической продукции, пластмассовых изделий, полимеров и продукции горнорудной промышленности», - сказали на форуме.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия указана промышленная кооперация: «За последние годы количество совместных предприятий выросло в четыре раза. На сегодняшний день в Узбекистане функционируют свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом».

Начата практическая реализация таких значимых совместных проектов, как расширение производства автомобилей, создание хлопково-текстильных и шелководческих кластеров в Азербайджане, а также выпуск стройматериалов и ювелирных изделий в Узбекистане.

Наряду с этим, перспективными направлениями сотрудничества обозначены энергетика, металлургия, градостроительство, фармацевтика, электротехника, сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также нефтегазовая отрасль.

По итогам форума был подписан солидный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений в сфере аккредитации, нефтегазовой, химической отраслей, горнорудной промышленности, производстве фармацевтической продукции и бытовой техники.