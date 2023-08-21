Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше ударных вертолетов AH-64 Apache на $12 млрд, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Пентагон.

В Минобороны США добавили, что потенциальная сделка включает поставки Варшаве сопутствующего оборудования для этой техники.

В июле польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава закупит у Вашингтона 96 вертолетов AH-64 с целью укрепить восточную границу. По словам Блащака, польских пилотов начнут обучать управлению американскими вертолетами в начале августа, «и сразу после обучения эти первые восемь Apache поступят в польскую армию».