Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 00:04

Доморощенный правитель-сепаратист Араик Арутюнян, главарь карабахских сепаратистов в Ханкенди, по сей день с упорным бесстыдством называющий себя «президентом НКР», заявил в начале прошлой недели о непреклонном решении «уйти в отставку». Заявление было сделано открыто и публично, в присутствии восьми человек и, казалось бы, пути назад нет – как-никак, было дано «президентское» слово. Однако на поверку слово это оказалось таким же карикатурным, как и сам плюшечный «титул» Араика Арутюняна. В результате, обещания своего «президент» не выполнил, в отставку не ушел, а от многочисленных обвинений соотечественников в лицемерии и лжи просто отмахнулся.

Напомним, новость о том, что Араик Арутюнян в ближайшее время подаст в отставку, распространилась по большинству армянских телеграмм-каналов, хотя позднее в «офисе» лидера сепаратистов заявили, что распространенная информация действительности не соответствует, и Арутюнян, соответственно, «никуда не уйдет». А уже сегодня Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, год назад командированный Кремлем в Карабах и по непонятным причинам все еще остающийся в Ханкенди, опубликовал в своем аккаунте в Facebook видео, на котором Арутюнян лично заявляет, что в ближайшие дни покинет свой «пост». «В начале недели вы сказали, что намерены уволиться, и вас не нужно отговаривать, поскольку вы уже приняли решение, причем не в первый раз, - прокомментировал видеозапись Рубен Варданян. - Из восьми человек, присутствовавших на том собрании, часть вам все равно не поверила. Но другая сказала: «А может быть, на этот раз он говорит правду?»

При этом Варданян не уточнил, о каком именно собрании идет речь, а также не объяснил, когда еще Араик Арутюнян заявлял о намерении уйти со своего «поста». «Московский гость» лишь процитировал Арутюняна, по словам которого на него оказывают определенное давление и не дают покинуть «пост». Миллиардер также упомянул «боевиков, заявившихся в парламент НКР». По словам Варданяна, появление в «парламенте» боевиков, представившихся «участниками войны», а также их угрозы в адрес тех, кто требует отставки Арутюняна, является «пересечением красной черты». Отметим, что ни Арутюнян, ни его «офис» никак не отреагировали на выступление Варданяна. Напомним, что в минувшую пятницу группа вооруженных боевиков вошла в «парламент» сепаратистов в Ханкенди и спросила у заседавших там «парламентариев»: «Кто здесь требует отставки Араика Арутюняна?»

Об этом, в частности, сообщил Давид Галстян, представляющийся «депутатом от оппозиции». Сообщается также, что перед этим инцидентом Араик Арутюнян «принимал группу участников войны и бывших полевых командиров». Новость о том, что главарь сепаратистов хочет «уйти в отставку» или уже принял такое решение, фактически, начала распространяться сразу после окончания 44-дневной войны. В то время, то есть, спустя несколько месяцев после окончания боевых действий, источники в Ханкенди сообщили журналистам, что Арутюнян хотел уйти, но командование российских миротворцев велело ему остаться. Позже аналогичные новости распространялись не раз, но свой «пост» Арутюнян так и не покинул. Хотя в данный момент, как и другие карабахские сепаратисты, Арутюнян находится в безвыходном положении, поскольку Азербайджан полностью контролирует дорогу Лачин-Ханкенди, отрезав сепаратистов от внешнего мира и не оставив им другого выбора, кроме как принять требования Азербайджана и полностью ликвидировать сепаратистские структуры и незаконные вооруженные формирования. Несмотря на это, между сепаратистами в Ханкенди не прекращаются «силовые игры», а группа радикалов, в которую входит также Рубен Варданян, желающий возглавить карабахских сепаратистов, называет Арутюняна «человеком Пашиняна» и призывает к его «отставке».