В выходные в соцсетях появились фото, на которых, как утверждалось, был виден бомбардировщик, охваченный огнем на авиабазе «Сольцы» в Новгородской области. Минобороны России сообщало, что украинский дрон атаковал военный аэродром в Новгородской области, в результате чего один самолет получил повреждения. В сообщении ведомства говорилось, что атаку осуществил «БПЛА коптерного типа», который был поражен огнем из стрелкового оружия. Пожар на месте оперативно потушили, сказали в министерстве.

Журналисты Русской службы BBC проанализировали кадры с горящим российским сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М и пришли к выводу, что он был уничтожен в результате удара украинского беспилотника.

На снимках в соцсетях видно, что бомбардировщик с характерным для Ту-22М головным обтекателем охватил сильный пожар. Команда отдела BBC Verify проанализировала эти изображения и считает их достоверными. Журналисты подтвердили место атаки, сравнив визуальные детали с историческими спутниковыми снимками авиабазы «Сольцы». Погодные условия на базе в момент атаки – сырая и пасмурная погода – также соответствуют погоде на снимках. Исторические спутниковые снимки, проанализированные BBC Verify, свидетельствуют о том, что Ту-22М постоянно базировались на авиабазе.

Ту-22 активно используется Россией для нанесения ударов по территории Украины. По данным Киева, в январе этого года в результате попадания ракеты с Ту-22 в жилой дом в Днепре погибли 30 человек.

Современные модификации, такие как Ту-22М3, развивают скорость до 2 Махов (2300 км/ч) и могут нести до 24 тонн вооружений.

Авиабаза «Сольцы» находится примерно в 650 км от границы с Украиной.