Китай заинтересовался крупнейшим в России добытчиком серебра

Polymetal, владеющий предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке, в августе сменил «прописку» на Казахстан и объявил о планах полностью избавиться от российского бизнеса. Речь идет о восьми рудниках, которые обеспечивают три четверти годового производства компании.

На эти активы претендуют и китайские покупатели, рассказал Несис, не назвав конкретных компаний. Он добавил, что сделка «неизбежно» пройдет со скидкой, хотя она не будет «катастрофической».

Вырученные от продажи деньги Polymetal намерен инвестировать в предприятия в Казахстане, которые в прошлом году обеспечили компании половину чистой прибыли и весь денежный поток. Для сделки потребуется одобрение российского правительства, но Несис полагает, что власти не пойдут по пути национализации активов Polymetal, как это ранее было сделано с Carlsberg и Danone.

Помимо китайских инвесторов на активы Polymetal претендуют и российские компании. Среди них крупнейший золотодобытчик «Полюс», который до войны принадлежал семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список АО «Полиметалл» — российскую структуру Polymetal. Головная компания Polymetal International не попала под блокирующие санкции.