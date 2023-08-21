Несмотря на «уголовку»: Трамп оставил далеко позади своих конкурентов

Несмотря на уголовные дела, бывший президент США Дональд Трамп с большим отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым предстоит определить, кто будет баллотироваться от их партии на президентских выборах 2024 года.

Согласно опросу CBS/YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за экс-президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.

Ближайший конкурент – губернатор Флориды Рон Десантис – набирает всего лишь 16%.

С июня Десантис потерял 3%, Трамп прибавил 7%.