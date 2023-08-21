В Германии обыски у пророссийских активистов: нашли оружие

В Кельне прошли обыски у организаторов пророссийских акций и демонстраций в поддержку президента РФ Владимира Путина. Как сообщает Reuters, бывшего офицера российской армии Макса Шлунда и его соратницу Елену Колбасникову, подозревают в незаконном обороте оружия.

Газета Koelner Stadt-Anzeiger уточняет, что правоохранители изъяли в квартире несколько единиц оружия, однако действующее оно или нет, еще проверяется.

СМИ пишут, что Шлунд неоднократно хвастался перед знакомыми тем, что владеет настоящим автоматом Калашникова. Фотографии автомата Шлунд якобы отправлял своим знакомым в соцсетях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украну Шлунд и Колбасникова неоднократно проводили акции в поддержку российской агрессии. Последняя из них в формате автопробега состоялась в Кельне накануне, 20 августа.