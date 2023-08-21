Разведка Украины рассказала об ударах по российским аэродромам

Речь об авиабазе «Сольцы» в Новгородской области и «Шайковка» в Калужской. Последнюю атаковали с территории России людьми, выполнявшими задачи «в четкой координации» с украинской разведкой: «Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись назад», рассказал Юсов украинским СМИ.

За три дня Украина провела сразу две атаки на российские аэродромы ядерных бомбардировщиков, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) страны Андрей Юсов.

Юсов также отметил, что в результате этой операции поврежден как минимум один российский самолет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что ни техника, ни инфраструктура не пострадали.

Baza писала, что упавший дрон все же повредил самолет, но он якобы не использовался.

Беспилотник атаковал «Шайковку» утром 21 августа. Люди не пострадали. На месте падения образовалась воронка и начался пожар, который был потушен. По предварительным данным, дрон представлял собой гражданский коптер, дооснащенный самодельной бомбой и усиленной батареей. «Шайковка» служит базой для 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка, на вооружении которого стоят способные нести ядерное оружие стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Также Юсов подтвердил причастность ГУР к атаке на аэродром «Сольцы» в Новгородской области, в результате которой был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3. По его словам, еще по меньшей мере два получили повреждения. Российское Минобороны говорило об одном пострадавшем самолете. Юсов не стал говорить, кто провел операцию, но отметил, что «охота» на российскую стратегическую авиацию — это «комплексная работа и сложный процесс».

На аэродроме «Сольцы» базируется 40-й сводный авиационный полк и бомбардировщики Ту-22М3.