В Баку дали совет МИД Армении

В заявлении азербайджанского ведомства в ответ на заявление МИД Армении по Совбезу ООН говорится, что Ереван, в течение 30 лет игнорирующий решения СБ ООН, которые были приняты в связи с оккупацией территорий Азербайджана, продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права после окончания 44-дневной войны, в последнее время делает необоснованные манипулятивные шаги, не ограничивающиеся созывом СБ ООН.

«После того, как ее нелогичные шаги потерпели неудачу и не дали никаких результатов, армянская сторона пытается оправдать свою деструктивную деятельность различными отговорками и безосновательными заявлениями. МИД Армении следует нормализовать отношения с соседними странами на основе международного права и воздержаться от подрывной деятельности, препятствующей миру в регионе, вместо того чтобы формировать в армянском обществе нереалистичные ожидания и давать ложные объяснения», - говорится в заявлении.