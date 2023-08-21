Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:24

На этой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетит с официальным визитом в Афины. Напомним, что последним индийским лидером, посещавшим Грецию, была премьер-министр Индира Ганди в далеком 1983 году. Индийские СМИ сообщают, что в ходе намеченного на 25 августа однодневного визита Моди состоятся переговоры по усилению стратегического партнерства между двумя странами, а также будет подписан ряд документов, в том числе, о сотрудничестве в военной сфере.

Индийская пресса пишет, что, наряду с расширением торгово-экономических связей Нью-Дели с Афинами, визит Нарендры Моди станет также «важным сигналом» для Турции, поддерживающей в кашмирском вопросе интересы Пакистана. Газета Financial Express пишет о планах Индии, связанных с созданием нового центра силы с участием Армении и Греции в качестве альтернативы неформальному союзу Турция-Пакистан-Азербайджан. Как уже сообщалось, отношения между Индией и Арменией развиваются в последние годы быстрыми темпами. Еще до 44-дневной войны, в 2019 году, Ереван и Нью-Дели подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а после разгрома Армении во Второй Карабахской войне Индия становится основным поставщиком вооружений в Армению. Напомним, что в прошлом году Армения заключила с компаниями ВПК Индии контракты на поставку вооружений на сотни миллионов долларов, в соответствии с которыми поставки современного оружия для Армении через территорию Ирана уже начались.

Параллельно Индия рассматривает предложение о том, чтобы ветка международного транспортного маршрута «Север-Юг» проходила через территорию Армению. При этом Индия, фактически, не скрывает, что ее вхождение в регион Южного Кавказа через Армению напрямую связано с укреплением неформального союза между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, который официальный Нью-Дели считает угрозой своим национальным интересам. Помимо усиления контактов с Арменией, Индия также развивает стратегические отношения с Грецией, которые особенно усилились на фоне возросшей напряженности в отношениях между Афинами и Анкарой. В 2020 году между Дели и Афинами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве на уровне министров иностранных дел, что привело к развитию сотрудничества в военной, торговой и энергетической сфере. Помимо этого, Индия оказывает Греции военную поддержку. Анил Тригунаят, посол Индии в Афинах, комментируя предстоящий визит премьер-министра Нарендры Моди, назвал его «очень важным». По словам высокопоставленного дипломата, Греция полностью поддерживает позицию Индии по кашмирскому вопросу, а Нью-Дели, в свою очередь, готов содействовать привлечению крупных инвестиций в экономику Греции.