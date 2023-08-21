Израиль обвиняет и предупреждает Иран

Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов против израильтян стоит Иран. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы находимся в эпицентре террористического натиска, который поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками», - заявил премьер, прибыв на место очередной атаки в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, где ранее в понедельник была убита израильтянка, еще один израильский гражданин получил тяжелые ранения.

Глава израильского правительства подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы найти и наказать виновных.

Вместе с Нетаньяху на место нападения прибыл министр обороны Израиля Йоав Галант. По мнению министра, «Иран ищет любую возможность причинить вред гражданам Израиля».

«Мы достанем террористов и примем дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля, заставив при этом заплатить высокую цену тех, кто ответственен за причинение какого-либо вреда», - добавил глава израильского оборонного ведомства.