Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:59

Многие политики не скрывают, что видят в долларе США опасность для экономики своих стран, не представляя при этом реальных путей выхода из зоны влияния могущественной американской валюты. Определенные надежды в этой связи возлагают на страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). И по мере приближения саммита этого влиятельного объединения, который должен пройти в южноафриканском Йоханнесбурге, подобных надежд становится все больше. Вопрос лишь в том, смогут ли государства БРИКС их оправдать.

Как известно, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал ввести на территории БРИКС валюту, альтернативную доллару, ставя, что называется, ребром вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах стран-участниц. Похожие рассуждения официальных лиц ряда других государств также нередко цитировались в СМИ. Однако призывы эти носили, скорее, эмоциональный характер и не были обоснованы углубленными расчетами. Что же касается международных экспертов, то они в основном выступали либо с более осторожными прогнозами, либо вовсе отрицали такую возможность. При этом, правда, не исключалась вероятность, что в БРИКС может появиться единая валюта. Более того, уже в конце марта заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи ее развития на саммите лидеров объединения в ЮАР. По мнению Бабакова, предполагаемая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. О долларе не было сказано ни слова.

По мнению Робиндера Сачдева, президента аналитического центра ImagIndia Institute, базирующегося в Нью-Дели, БРИКС для Индии является организацией, на площадке которой она может продвигать торговлю в национальных валютах, и которая способствует расширению и углублению торговых отношений, обмену технологиями, опытом и партнерскими отношениями для повышения социально-экономических показателей в стране. Ряд проблем, с которыми страны сталкиваются сегодня, например, торговля в местных валютах, цифровые валюты будущего и устойчивые банковские сети, также могут быть успешно решены в рамках механизма БРИКС. Учитывая падение международного авторитета ООН, сегодня все ведущие мировые организации - G7, G20, ЕС, ШОС пытаются укреплять и наращивать свое влияние. Именно поэтому официальный Нью-Дели видит в структуре БРИКС значительный потенциал превращения «альянса пяти» в одну из наиболее важных мировых площадок с доминирующей ролью Индии. Вместе с тем даже такой амбициозный эксперт, как Робиндер Сачдева, сомневается, что страны БРИКС смогут в ближайшее время отказаться от доллара. По его словам, это вопрос отдаленного будущего.

«На данном этапе БРИКС может и будет способствовать торговле между странами-членами в местных валютах, хотя и это сопряжено со многими сложностями», - считает Сачдева. Анил Суклал, шерпа (лицо, занимающееся подготовкой повестки дня саммитов и соглашений – ред.) ЮАР в БРИКС, также заявил, что «альянс пяти» не ставит перед собой цель отказа от использования доллара. «Торговля в национальных валютах по-прежнему остается в нашей повестке, - отметил он. - Страны БРИКС не стремятся к дедолларизации и не призывают к этому. Доллар останется основной мировой валютой – такова реальность, с которой нельзя не считаться». По словам Суклала, БРИКС стремится отстаивать социально-экономические интересы глобального Юга и создать более широкую, представительную, справедливую и, главное, честную глобальную структуру. Дилма Руссефф, экс-президент Бразилии и президент созданного странами БРИКС «Нового банка развития» (НБР), также считает, что мир на протяжении десятилетий признавал существование только одной международной резервной валюты, что привело в итоге к возникновению асимметричной финансовой системы, дающей неоспоримые преимущества стране, которая печатает эту валюту. По ее словам, американские компании по определению защищены от валютного риска – преимущество, которого лишены другие страны. Кроме того, США получают огромную выгоду от доллара: другие страны, чтобы получить резервную валюту, вынуждены продавать товары и услуги, тогда как американцы получают ее, просто включая печатный станок.