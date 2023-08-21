Маск признался чиновникам Пентагона: лично разговаривал с Путиным

Маск добровольно предоставил информацию во время октябрьского разговора с тогдашним заместителем министра обороны США Колином Калем. Они тогда обсуждали проблему, что украинские военные начали терять связь со Starlink. Речь шла об освобожденных Украиной территориях, которые Россия считает «своими».

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск заявил чиновникам Пентагона, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале The New Yorker.

«Мое заключение состояло в том, что Илон Маск нервничал из-за того, что участие Starlink в России все чаще рассматривали как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить опасения россиян», - добавил Каль.

Именно поэтому Маск искал способ, как успокоить россиян. К разочарованию представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным. «Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным». И мы подумали: «О боже, это нехорошо», — отметил высокопоставленный чиновник из Пентагона.

По словам другого собеседника газеты, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными.

РБК напоминает, что о том, что перед публикацией своего мирного плана Маск общался с Путиным, в октябре прошлого года писал Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера. Сам бизнесмен опроверг тогда эту информацию: «Это неправда. Я общался с Путиным лишь однажды, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос».