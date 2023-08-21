«Шахеды» атаковали Запорожье. Гремят взрывы

В Украине сообщают о налете неустановленного числа дронов-камикадзе типа «Шахед» на город Запорожье и его окрестности. В городе слышны взрывы.

«Группа ударных БПЛА в Запорожье. Оставайтесь в укрытиях!» — пишет в своем телеграм-канале глава областной администрации Юрий Малашко.

О последствиях налета пока ничего не сообщается.

Воздушная тревога объявлена и в соседней Днепропетровской области.