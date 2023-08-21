Израильские самолеты атаковали пригороды Дамаска

Поздно вечером 21 августа сирийские государственные СМИ сообщили, что силы ПВО отражают израильскую ракетную атаку в окрестностях Дамаска.

Неофициальные сирийские источники передают, что была атакована штаб-квартира «Хизбаллы» около деревни Газлания на юге Сирии. Также были нанесены удары по целям в районах Аль-Кисуа и Ан-Наджа. Одна из сирийских ракет ПВО упала на жилой район в Аль-Кисуа.

Официально подтверждено, что причинен ущерб, по меньшей мере один сирийский военнослужащий был ранен.

Саудовский телеканал Аl-Hadat сообщил, что израильская атака была направлена на склад с иранскими боеприпасами.