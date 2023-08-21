Зеленский: Украина создала альтернативный зерновой коридор

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Грецию заявил о создании Украиной альтернативного зернового коридора . Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщают украинские СМИ.

«Это важно с глобальной точки зрения. С точки зрения продовольственной безопасности для всего мира, разных регионов, в том числе регионов Африки, которые рядом с Южной Европой. Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать. Но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита. И это очень важно для Черноморского региона, в частности для нашего города Одесса», – добавил он.

Зеленский находится в Греции с рабочим визитом, у него запланирован ряд встреч, также в повестке саммит Украина – Балканы. По итогам переговоров с Мицотакисом президент Украины сообщил, что Греция присоединится к программе обучения украинских пилотов на F-16.

17 июля 2023 года РФ объявила о выходе из зернового соглашения, которое действовало с 1 августа прошлого года. Зеленский в тот же день направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану предложение продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате. 18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новый договор вместо зерновой сделки. Об этом сообщила немецкая Bild со ссылкой на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.