Украино-азербайджанские экономические отношения: потенциал и перспективы сотрудничества

В настоящее время эти отношения продолжают развиваться под руководством президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского в условиях геополитической турбулентности. Уверенно реализуя стратегию развития, Азербайджан и Украина поддерживают друг друга на всех международных площадках, сотрудничая в различных отраслях экономики.

Сотрудничество между Украиной и Азербайджаном в экономической сфере всегда стояло в приоритете у обеих стран, начиная с момента восстановления независимости. С 1993 года действует межправительственная комиссия по двусторонним отношениям. Импульс и фундамент уровня стратегического партнерства отношений был заложен общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и президентом Украины Леонидом Кучмой. Именно за их период руководства была заложена основа для развития дружественных связей между двумя странами.

С момента полномасштабной войны, развязанной Россией против территориальной целостности и суверенитета Украины, Азербайджан предоставил гуманитарную помощь в размере более 30 миллионов долларов, включая энергооборудование, чтобы поддержать энергетическую безопасность Украины. Эта поддержка подтверждает устойчивые стратегические отношения между странами.

Украино-азербайджанский товарооборот

Важной составляющей украино-азербайджанских экономических отношений является товарооборот между двумя странами. В 2013 году объем товарооборота достиг уровня в 1 миллиард долларов США. Однако после событий 2014 года этот показатель снизился до 300 миллионов долларов. Впрочем, благодаря усилиям обеих сторон к 2021 году объем товарооборота достиг более 1 млрд долларов, вернувшись к уровню 2013 года.

Несмотря на трудности, вызванные войной России против Украины и логистическими осложнениями, товарооборот в 2022 году всего лишь сократился до 600 миллионов долларов (по оценкам разных экспертов. Сейчас данные уточняются - уверен, что к этой теме вернемся в наших следующих материалах об украино-азербайджанских экономических отношениях), что свидетельствует о стабильности и силе отношений между странами. Украинские производители, несмотря на сложности, продолжают успешно выполнять свои экспортные контракты как с Азербайджаном, так и с другими странами.

Основной экспорт Украины в Азербайджан включает сельскохозяйственную продукцию, сталь, химическую продукцию, деревообработку, бумагу и оборудование для промышленности. С другой стороны, Азербайджан экспортирует в Украину плодоовощную продукцию, удобрения и нефть. Особенно важным является факт, что 85% мощностей украинских НПЗ работают на азербайджанской нефти, обеспечивая стабильность в области энергетической безопасности обеих стран.

А интерес Азербайджана к агросектору Украины также подтверждает перспективы стратегического сотрудничества. В 2019 году Верховная Рада приняла закон «О рынке земли», тем самым открыв рынок купли-продажи сельскохозяйственных земель. В 2021 году министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в аграрной сфере. Документ способствует развитию сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур и продовольственной безопасности, взаимной правовой помощи в сфере земельных отношений, эффективному использованию сельхозземель, инвестированию в проекты переработки сельскохозяйственного сырья, торговле удобрениями и др.

Инвестиции

Важным аспектом развития экономических отношений между Украиной и Азербайджаном являются прямые инвестиции. По данным государственной статистики Украины, объем прямых инвестиций из Азербайджана в страну показывает стабильную динамику. В 2018 году он составил 154,1 миллиона долларов США, в 2019 году - 194,1 миллиона долларов США, в 2020 году - 169,6 миллиона долларов США. В 3-м квартале 2021 года объем инвестиций составил 179 миллионов долларов США, из которых 81,7 миллиона были вложены в оптовую и розничную торговлю.

Эти цифры подтверждают высокий уровень доверия и потенциала, существующего между Украиной и Азербайджаном. Оба государства активно взаимодействуют не только в сфере торговли товарами, но и открывают новые возможности для инвестиций в различные проекты, такие как строительство и развитие инфраструктуры.

Потенциал экономического роста оценивается международными компаниями как перспективный. Так, с правительством Украины уже сотрудничает известная инвесткомпания BlackRock - представлен Фонд развития Украины (UDF), который будет работать после войны и охватит потенциальный рынок инвестиций в $50 млрд. Ранее о намерениях собрать $100 млрд частного капитала заявлял австралийский миллиардер Эндрю Форест. Кроме того, BlackRock увеличил свою долю в украинских государственных облигациях, цена на которые с начала лета выросла на 50%. И это далеко не все примеры положительного восприятия инвестперспектив Украины.

Украинское государство и сегодня продолжает работать над законодательным аспектом содействия инвестициям. Недавно Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», известного как «закон об инвестировании» (более детально в следующей статье).

Инфраструктурные проекты

В сфере инфраструктурных проектов Украина активно привлекает финансовую и гуманитарную помощь от своих партнеров, включая Азербайджан. Строительные компании Азербайджана, обладающие большим опытом, имеют все возможности участвовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины. Азербайджан и Украина взаимно пользуются значительными ресурсами для развития транспортной инфраструктуры. В последние 20 лет в Азербайджане были построены и капитально отремонтированы автомобильные и железнодорожные дороги. Введение девятого международного аэропорта в Лачине, который планируется открыть до 2025 года, проходит высоким темпом. Также продолжаются работы по расширению мощностей Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн до 25 млн тонн в год. Все эти меры значительно повышают транзитный потенциал Азербайджана по увеличению объемов перевозок и обеспечению непрерывной работы международных транспортных коридоров. Взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами может укрепить и развить транспортную сферу, способствуя обмену товарами и поддержке экономического роста двух народов. Азербайджан уже увеличил перевалку за первое полугодие 2023-го на 10% через свою новую логистическую инфраструктуру. Строительные компании Азербайджана, обладающие большим опытом, имеют все возможности участвовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины. На сегодняшний день убытки от разрушений оцениваются в районе 400 миллиардов долларов США.

Кроме того, Украина активно работает над поиском и взысканием российского имущества для восстановления страны, что позволит ускорить и привлечь компании со всего мира, в том числе из Азербайджана.

Особый интерес в Украине представляют перспективные проекты, включая строительство дорог, тоннелей и железных дорог, которые представлены Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины. Украина - ключевая транспортная артерия для грузопотоков в страны Евросоюза. Интеграция Транскаспийского коридора, соединяющего Азию и Европу и проходящего через Азербайджан в том числе, делает Украину особо значимой для транзита. Вступление Украины в состав Евросоюза в ближайшее время и открытие и обновление логистической инфраструктуры усилят транзитный потенциал, перевалку грузов, что открывает более тесные возможности сотрудничества в сфере инфраструктуры между странами. Украина станет границей между ЕС и Востоком, что привлечет дополнительные возможности для сотрудничества и экономического роста.

Украино-азербайджанские экономические отношения продолжают укрепляться, преодолевая сложности и вызовы. Обе страны проявляют желание развивать тесное сотрудничество в различных сферах, и это дает основание быть оптимистами относительно будущего этих отношений. Инвестиции, торговля и развитие инфраструктуры являются ключевыми направлениями, способствующими процветанию обеих стран и укреплению их партнерства. Опыт Азербайджана в восстановлении и реинтеграции Карабаха после победы в 44-дневной войне может еще больше сблизить взаимное сотрудничество в обмене опытом после победы Украины. При этом, несмотря на вызовы, Украина и Азербайджан продолжают активно развивать потенциал своего сотрудничества и открывают новые возможности для обеих наций. Уже сегодня самое время азербайджанскому бизнесу изучать потенциал Украины. Более чем убежден в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в ближайшее время.