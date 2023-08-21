Стало известно, когда Трамп сдастся

Как утверждает телеканал, политик планирует «сдаться в тюрьму и пройти процедуры». День был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис и адвокаты Дональда Трампа ранее смогли договориться о залоге. Его сумма составит $200 тыс. Соглашение также предусматривает запрет запугивать других обвиняемых, свидетелей и потерпевших, в том числе в соцсетях.

Дело в штате Джорджия стало для Трампа уже четвертым за последнее время. Его обвиняют в попытке повлиять на результаты голосования 2020 года. 45-й президент, как утверждается, призывал местных чиновников найти недостающие ему голоса. Дональд Трамп отрицает вину. Обвиняемые по делу должны явиться в тюрьму до пятницы, 25 августа.