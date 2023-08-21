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Россию ночью 22 августа снова атаковали беспилотники, в городе Красногорск Московской области повреждены многоэтажка и автомобили. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника в Московском регионе. «ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал он в телеграм-канале.

Город Красногорск прилегает к западной окраине Москвы, село Часцы расположен юго-западнее, в 30 км от границ Москвы. Министерство обороны России заявило, что этой ночью над территорией России были сбиты четыре запущенных украинской армией ударных беспилотника: два — в приграничной Брянской области, два — под Москвой. «Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — цитируют сообщение Минобороны РФ российские СМИ. «В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Примерно в 5 км юго-западнее села Часцы Одинцовского городского округа через Минское шоссе расположен главный храм Минобороны России, отмечает РБК. ТАСС сообщило, что воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово было временно закрыто, вылеты откладывались, часть рейсов перенесли в другие города. Позже полеты возобновились. При взрыве в Красногорске и падении обломков беспилотника было повреждено остекление жилого дома, а также несколько припаркованных неподалеку машин, сообщили агентству в экстренных службах.