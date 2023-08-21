Россию атаковали беспилотники: есть разрушения фото; видео
Россию ночью 22 августа снова атаковали беспилотники, в городе Красногорск Московской области повреждены многоэтажка и автомобили.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника в Московском регионе.
«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал он в телеграм-канале.
Город Красногорск прилегает к западной окраине Москвы, село Часцы расположен юго-западнее, в 30 км от границ Москвы.
Министерство обороны России заявило, что этой ночью над территорией России были сбиты четыре запущенных украинской армией ударных беспилотника: два — в приграничной Брянской области, два — под Москвой.
«Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — цитируют сообщение Минобороны РФ российские СМИ.
«В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.
Примерно в 5 км юго-западнее села Часцы Одинцовского городского округа через Минское шоссе расположен главный храм Минобороны России, отмечает РБК.
ТАСС сообщило, что воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово было временно закрыто, вылеты откладывались, часть рейсов перенесли в другие города. Позже полеты возобновились.
При взрыве в Красногорске и падении обломков беспилотника было повреждено остекление жилого дома, а также несколько припаркованных неподалеку машин, сообщили агентству в экстренных службах.
По данным телеграм-канала «112», дрон упал в Павшинской пойме. Mash писал, что речь идет о многоэтажке на Красногорском бульваре. SHOT сообщал, что взрыв произошел в районе здания правительства Московской области.
Накануне, 21 августа, в России сообщалось о нескольких атак беспилотников. Утром два дрона были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. Третий дрон сбили в Калужской области. Еще два беспилотника атаковали Белгородскую область. Вечером был сбит беспилотник самолетного типа. Примерно в 23:00 по местному времени еще два дрона самолетного типа были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.