Украинские части добились тактического успеха в районе села Работино на южном фронте, пишет американский Институт изучения войны (ISW), обобщая в очередной сводке-анализе сообщения блогеров и официальные заявления.

«Геолоцированные съемки, опубликованные 20 и 21 августа, показывают, что украинские части дошли до центральной части Работина (10 км на юг от Орехова), а также прорвали оборону россиян в некоторых местах к югу от Малой Токмачки», — пишут авторы сводки.

О том, что российские части удерживают лишь южную окраину Работина, в последние дни сообщали многие Z-блогеры, кроме того, появлялись и неподтвержденные пока сообщения о полном уходе россиян из руин этого села.

«ISW в своих оценках ранее отмечал, что атаки украинцев на Работино тактически важны, потому что с продвижением вперед в этом районе украинские силы, возможно, смогут начать действовать за самыми плотными российскими минными полями», — поясняют авторы сводки.

По мнению аналитиков института, то, что украинские части смогли продвинуться и в полях к востоку от Работина, может подтверждать это предположение. Кроме того, как отмечает ISW, продвижение в этом районе имеет определенное значение и потому, что российская армия бросила на его оборону значительные ресурсы в виде техники и живой силы.