Россия обстреляла Кривой Рог

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривом Рогу, в результате чего повреждены 20 частных домов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Взрыв в Кривом Роге прогремел на рассвете. Враг нанес ракетный удар", - сообщил Лысак.

По предварительной информации, пострадал 1 мужчина.

Кроме того, по его словам, российская армия ночью атаковала Синельниковский район Днепропетровской области беспилотником, попав по частному предприятию, на котором произошел пожар. К счастью, жертв нет.

Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется.