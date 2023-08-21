Украинские воины теснят россиян на юге

"Сейчас они пытаются уплотнить оборону с помощью железобетонных конструкций", - сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, россияне заминировали захваченные территории на юге в течение нескольких месяцев. В ОК "Юг" убеждены, что российские военные понимают, что Вооруженные силы Украины будут прорывать их линию обороны. Сейчас наблюдается укрепление российских войск на втором рубеже их обороны.

"Кроме того, третий рубеж уже также начинает проявлять себя. То есть они понимают, что через некоторое время им отступать уже до третьей границы", — пояснила Гуменюк действия россиян.