Греция тоже поддержала Украину

«Я благодарю премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и его команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины. Мы благодарны за то, что будет оборонительная поддержка Греции для Украины», — сообщил Зеленский.

Кроме того, украинский президент и премьер-министр Греции подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Президент Зеленский выразил свою признательность премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису и его команде за готовность поддержать Украину в деле интеграции Украины в альянс и имплементации стандартов НАТО.

Согласно документу, Греция обязуется предоставлять военную, техническую и гуманитарную поддержку Украине, а также способствовать восстановлению страны после конфликта. Обе стороны подчеркнули, что безопасность Украины имеет важное значение для стабильности в регионе евроатлантической интеграции, и поддержали дальнейшее сотрудничество через Совет Украина-НАТО как площадки для расширения сотрудничества Киева и Брюсселя.

Напомним, 18 августа Reuters написал, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине F-16 по окончании обучения украинских пилотов.