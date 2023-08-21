В ходе операций по разминированию, проводимых Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA), в заброшенных жилых домах на территории села Булутан Ходжавендского района были обнаружены самодельные взрывные устройства.

В хозяйственном строении, примыкающем к жилому дому, среди кучи дров была обнаружена одна боеголовка ракеты ПГ-7Л, а также самодельное взрывное устройство.

Также около одного дома была установлена мина ПМН-Э с ручными гранатами модели Ф-1, а внутри железного ящика обнаружены три связанные между собой оружейные гранаты ВОГ-17, усиленные гвоздями и оснащенные взрывателем типа МУВ.

Кроме того, над входом в хлебопекарню в одном из дворов обнаружена ловушка, изготовленная из соединения ручной гранаты РГ-42 и мины ПОМЗ-2М, установленной со взрывчаткой типа МУВ, спрятанной в пластиковой трубе, а также выпрыгивающая противопехотная мина модели ОЗМ-72, прилепленная с одного края к железному топливному баку для приведения в действие.

"Все эти факты еще раз являются доказательством коварных планов Армении против гражданского населения, преступлений против человечности. ANAMA просит граждан не посещать деоккупированные территории, не прикасаться к подозрительным предметам", - говорится в сообщении Агентства.