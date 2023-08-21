Сеть магазинов Kontakt подготовила к новому учебному году специальный креативный видеоматериал. В ролике нашли отражение моменты «волшебства», навеянные сюжетом знаменитого фильма «Гарри Поттер», и он был с восторгом встречен зрителями вскоре после своего выхода.

Как и в фильме, главный герой рекламного ролика «Гарри» сталкивается с интересными событиями и оказывается в магазине Kontakt.

Этот рекламный ролик можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=tzkxoBH5Uss