Kontakt отметил новый учебный год интересным рекламным роликом ВИДЕО
Сеть магазинов Kontakt подготовила к новому учебному году специальный креативный видеоматериал. В ролике нашли отражение моменты «волшебства», навеянные сюжетом знаменитого фильма «Гарри Поттер», и он был с восторгом встречен зрителями вскоре после своего выхода.
Как и в фильме, главный герой рекламного ролика «Гарри» сталкивается с интересными событиями и оказывается в магазине Kontakt.
Этот рекламный ролик можно посмотреть здесь:
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