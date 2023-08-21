Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, где будет очно представлять РФ на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.