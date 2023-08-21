Генпрокуратура заинтересовалась «командиром» Матевосяном

Азербайджан возбудил уголовное дело после видеообращения так называемого «командира независимой республики Арцах» Карена Матевосяна. В своем видео Матевосян призывал проживающих в Ханкенди и прилегающих населенных пунктах лиц армянского происхождения «вести борьбу против азербайджанцев». Об этом говорится в информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

В связи с распространившемся 21 августа в Telegram и других информационных ресурсах на русском языке видеообращением лица в военной форме, проживающего в городе Ханкенди Азербайджанской Республики и представившегося как Карен Матевосян, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики было проведено расследование.

Генпрокуратура Азербайджана установила, что этот человек незаконно называл Карабахский регион, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, «независимой республикой Арцах». Он также заявил, что является командиром «сил местной самообороны», вооруженного формирования, созданного на территории Азербайджана, и призывал армянское население этой области не бояться и, сплотившись, «вести борьбу против азербайджанцев».

Согласно информации Генпрокуратуры, на основании данных фактов было начато уголовное дело согласно статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 283.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.