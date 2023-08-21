Продолжается процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в Физули в соответствии с поручением президента Азербайджана.

В рамках данных мероприятий 22 августа очередная группа жителей была отправлена из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На данном этапе в город Физули переселяются еще 23 семьи – 89 человек.

Переселившиеся семьи будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 70 семей – 247 человек.