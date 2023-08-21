Китай хочет видеть БРИКС альтернативой G7 Financial Times
Китай продвигает БРИКС в качестве альтернативы G7, сообщает британская газета Financial Times.
Как сообщает источник со ссылкой на неназванного китайского дипломата, Китай призывает страны-участницы БРИКС на предстоящем саммите в Южно-Африканской Республике в Йоханнесбурге обратить союз в полноценную альтернативу Группе семи (G7).
Неназванный китайский дипломат подчеркнул, что усиление БРИКС приведет к укреплению позиций организации в мировой политике.
«Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, то наш общий голос в мире станет сильнее», — приводят журналисты слова диписточника.
Согласно информации издания, на сессии саммита вопрос создания новой валюты не будет рассматриваться. Вместо этого планируется обсудить расширение использования национальных валют в международных транзакциях, а также критерии для принятия новых членов в БРИКС.
Саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который продлится с 22 по 24 августа, представляет собой первую очную встречу лидеров стран-участниц за последние три года. На мероприятии присутствуют все главы государств-членов, за исключением президента России Владимира Путина, который выступит по видеосвязи.
Председатель КНР Си Цзиньпин уже прибыл в Южно-Африканскую Республику. Ожидается, что помимо участия в саммите, китайский лидер также проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в рамках которой будут подписаны двусторонние соглашения.