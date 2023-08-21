Неназванный китайский дипломат подчеркнул, что усиление БРИКС приведет к укреплению позиций организации в мировой политике.

«Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, то наш общий голос в мире станет сильнее», — приводят журналисты слова диписточника.

Согласно информации издания, на сессии саммита вопрос создания новой валюты не будет рассматриваться. Вместо этого планируется обсудить расширение использования национальных валют в международных транзакциях, а также критерии для принятия новых членов в БРИКС.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который продлится с 22 по 24 августа, представляет собой первую очную встречу лидеров стран-участниц за последние три года. На мероприятии присутствуют все главы государств-членов, за исключением президента России Владимира Путина, который выступит по видеосвязи.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже прибыл в Южно-Африканскую Республику. Ожидается, что помимо участия в саммите, китайский лидер также проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в рамках которой будут подписаны двусторонние соглашения.