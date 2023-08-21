В рамках мер по восстановлению популяции осетровых Каспийского бассейна, находящейся под угрозой исчезновения, дочернее предприятие компании Lu-Mun Holding -Azerbaijan Fish Farm в сотрудничестве с SOCAR Trading выпустило в Каспийское море 25 000 осетровых рыб.

Мероприятие, проведенное в устье реки Куры, направлено на восстановление популяции осетровых и защиту эндемиков от угрозы исчезновения. В церемонии выпуска осетровых приняли участие председатель правления Lu-Mun Holding Руфат Табасаранский, представители SOCAR Trading, представители Ernst and Young Azerbaijan, Исполнительной власти Нефтчалинского района, а также директор Исследовательского центра рыболовства и аквакультуры.

Осетровые, играющие важную экологическую роль в экосистеме Каспийского моря, столкнулись с серьезными угрозами, связанными с разрушением среды обитания, чрезмерным выловом рыбы и браконьерством. Осознавая насущную потребность в сохранении этих замечательных существ, дочернее предприятие Lu-Mun Holding Azerbaijan Fish Farm и SOCAR Trading выпустили 25 000 осетров в их естественную среду обитания.

Данная инициатива является образцом нового сотрудничества, демонстрирующего приверженность бережному отношению к окружающей среде и сохранению биоразнообразия. Подобными совместными усилиями эти компании стремятся оказать долгосрочное положительное влияние на экосистему. В то же время они нацелены на поддержку местных сообществ, заработок которых зависит от популяции осетровых, путем создания местных производственных мощностей, стимулирующих экономическую активность и создающих возможности для трудоустройства.

"Мы как ответственные представители рыбоводной отрасли понимаем насущную необходимость сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения, и защиты хрупких экосистем нашего региона и всей планеты. Выпуск в Каспийское море осетров, находящихся под угрозой исчезновения, является свидетельством нашей приверженности устойчивому развитию и охране окружающей среды. Мы прилагаем значительные усилия для создания восстановительной аквакультуры в Азербайджане", - отметил председатель правления Lu-Mun Holding Р.Табасаранский, выразив большой энтузиазм по поводу этой инициативы.

Выпуск рыб, состоявшийся при участии SOCAR Trading, является важным шагом для восстановления популяции осетровых, находящихся под угрозой исчезновения, и сохранения экологического баланса в Каспийском море для будущих поколений. Lu-Mun Holding и Azerbaijan Fish Farm продолжают изучать дополнительные возможности для продвижения экологической устойчивости и поощрения ответственной практики аквакультуры в Азербайджане.

Их портфель инициатив включает образовательные мероприятия для занимающихся браконьерством, способствующие переходу в легальную безопасную рабочую среду, а также экскурсии для детей, знакомящие их с современными опытом легального рыболовства и восстановительной аквакультуры.

О компании Lu-Mun Holding:

Lu-Mun Holding — известная компания в сфере устойчивого сельского хозяйства, которая стремится содействовать охране окружающей среды, продвигать технологические инновации и ответственные методы в отрасли аквакультуры. Компания, уделяющая особое внимание охране окружающей среды, заслужила репутацию непревзойденного специалиста в продвижении устойчивых инициатив.

О SOCAR Trading:

SOCAR Trading является торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) со штатом более 200 сотрудников, распределенных по пяти торговым офисам в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Америке. Ее обширный торговый портфель включает сырую нефть, продукты нефтепереработки, сжиженный природный газ, сжиженный нефтяной газ, природный газ и экологическую продукцию. Компания остается привержена соблюдению экологической ответственности и продвижению устойчивого развития во всех сферах своей деятельности.

По медиа вопросам обращаться к:

Lu-Mun Holding: HR Meнеджер, Зайра Топчиева

Контактный номер:+99451 2308688

Электронная почта: [email protected]

Azerbaijan Fish Farm: Маркетинг Менеджер, Gunel Ismayilova

Контактный номер :+99451 250 54 91

Электронная почта: [email protected]