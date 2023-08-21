Франция передала Украине дальнобойные ракеты

Франция предоставила Киеву всю пробную партию ракет класса "воздух-земля" большой дальности SCALP, их поставки продолжатся, заявил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.

"Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. Поставки продолжаются", - сказал он.

Ракеты SCALP - это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow, которые уже были переданы Лондоном. Storm Shadow - авиационная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Дальность стрельбы - более 250 км.