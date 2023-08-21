Выводятся из строя технические средства наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В сообщении Минобороны указывается, что в целях осуществления террористическо-провокационной деятельности против подразделений азербайджанской армии незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, установили устройства технического наблюдения и прослушивания на путях снабжения и территориях, близких к боевым позициям азербайджанской армии в Карабахском экономическом районе.

В результате мер, принятых 21 августа в целях обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих, было выведено из строя до 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны указали, что подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность в данном направлении.