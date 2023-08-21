Армяне открыли огонь. Ранен азербайджанский военный
В ходе совершенной армянами провокации военнослужащий азербайджанской армии Исмет Назаров получил легкое ранение от отрикошетившей армянской пули, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Жизни Назарова ничего не угрожает.
Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.
«Заявляем, что вся ответственность за последствия провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении», – подчеркнули в Минобороны.
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