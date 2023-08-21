Ализаде расправился с супругой во дворе дома

Предварительное расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Тертерского района Сахиба Ализаде, обвиняемого в убийстве собственной жены, завершено. Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела переданы в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Судебное производство ведет судья Роман Алекберли. Подготовительное заседание запланировано на 1 сентября.

Следует отметить, что убийство произошло 4 мая 2023 года около полудня в одном из частных жилых домов на улице Вагифа в Тертерском районе. В прокуратуру Тертерского района поступила информация о смерти Лейлы Магеррамовой, 20-летней жительницы района.

В ходе расследования возникли серьезные подозрения в преднамеренном убийстве, совершенном Сахибом Ализаде, который нанес своей жене Лейле Магеррамовой травмы режущим инструментом. В тот день, когда произошла трагедия, С.Ализаде пришел в дом своей жены и позвал ее на задний двор. В ходе возникшей ссоры произошло убийство. Стоит отметить, что супруги находились на грани развода.

Обвиняемому Сахибу Ализаде было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.