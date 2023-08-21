Бакинцев ждет жара
23 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северный ветер.
Температура воздуха ночью 21-26°, днем 33-38° тепла.
Атмосферное давление понизится до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 23-28° тепла.