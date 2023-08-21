Венгры будут отстраивать село в Карабахе
Венгерские компании примут участие в реконструкции карабахского села Солтанлы. Как сообщает Hungary Today, об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Реконструкцию проведет консорциум венгерских компаний, одобренный правительством Азербайджана», — сказал он.
Ранее стало известно, что Будапешт и Баку достигли соглашения о поставке 1 млрд куб. м. газа в Венгрию.
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