Венгры будут отстраивать село в Карабахе

Венгерские компании примут участие в реконструкции карабахского села Солтанлы. Как сообщает Hungary Today, об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Реконструкцию проведет консорциум венгерских компаний, одобренный правительством Азербайджана», — сказал он.

Ранее стало известно, что Будапешт и Баку достигли соглашения о поставке 1 млрд куб. м. газа в Венгрию.