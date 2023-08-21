Kapital Bank и Red Hearts очистили побережье Каспия

Kapital Bank и фонд Red Hearts присоединились к экологической акции «Чистая страна», проведенной Министерством экологии и природных ресурсов. В рамках акции, которая прошла в минувшие выходные, волонтеры фонда, состоящие из сотрудников банка, приняли участие в очистке говсанской прибрежной зоны Каспийского моря.

В субботнике участвовали сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Сураханского района, районного объединения жилищно-коммунального хозяйства, Говсанского поселкового муниципалитета, компаний Saipem и Bahar Energy, волонтеры аграрного развития и эковолонтеры. К акции присоединились и отдыхающие в прибрежной зоне.

В рамках акции «Чистая страна» в целом очищено 4 гектара территории, вывезено более 1,2 тонны бытовых отходов.

Вице-президент фонда Red Hearts Юсиф Поладов отметил, что целью проведения акции является предотвращение загрязнения прибрежных зон пластиком и бытовыми отходами путем пропаганды соблюдения чистоты у берегов Каспия. Он призвал наших граждан быть социально ответственными и бережно относиться к своей природе.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.