Шувуналиев зарубил топором главу муниципалитета

Как стало известно haqqin.az, материалы по данному уголовному делу направлены для рассмотрения в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Мушвига Мамедова. Подготовительное заседание запланировано на 4 сентября.

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Астаринского района Аслана Шувуналиева, который обвиняется в убийстве бывшего председателя муниципалитета.

Известно, что 3 мая текущего года тело 54-летнего Айнали Азизова, жителя села Дирья Астаринского района, с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве на территории соседнего села Шумруд. Совместные действия следственно-оперативной группы, состоящей из сотрудников полиции и прокуратуры, выявили серьезные подозрения в умышленном убийстве топором Айнали Азизова Асланом Шувуналиевым.

Аслан Шувуналиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Ему предъявили обвинение по статье 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана.