Генпрокуратура недовольна решением Бакинского суда. Подает протест
Генеральная прокуратура подала апелляционный протест на оправдательный приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям экс-председателю Сабаильского муниципалитета Ахмеда Гусейнова.
8 августа на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям Гусейнов был оправдан ввиду отсутствия доказательств.
Прокурор требовал приговорить подсудимого к 5 годам лишения свободы.
Гусейнов обвиняется в попытке захвата земельных участков, принадлежащих государству и муниципалитету, на 1 миллион 824 тысячи манатов, а также в подделке официальных документов. В период следствия экс-чиновник находился под подпиской о невыезде. Потерпевшими по делу признаны Госслужба по делам недвижимости при Министерстве экономики и Сабаильский районный муниципалитет. Гусейнову предъявлено обвинение по статьям 29, 178.4, 309.1, 313 и 320 Уголовного кодекса Азербайджана. Сам экс-глава муниципалитета все обвинения отрицает.