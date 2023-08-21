Зеленский встретился с Вучичем: говорили о «нерушимости границ»

Президент Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич встретились 22 августа в Афинах, где сейчас проходит неформальный саммит стран Западных Балкан. Сообщение об этой встрече появилось в Telegram-канале Зеленского.

Зеленский выразил удовлетворение результатами переговоров с Вучичем: «Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ».

Кроме того, главы двух стран обсудили перспективы будущего для обеих наций «в общем европейском доме». Они также говорили о развитии взаимоотношений, которое представляет собой «общий интерес» для обеих сторон.