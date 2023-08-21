Женская серия FIBA в Баку: «Нефтчи» против Италии, Азербайджан против Литвы

В турнире участвуют 16 команд, в том числе сборная Азербайджана и «Нефтчи», который уже выиграл три этапа – в Шуше, в Нетанье (Израиль) и Мелилье (Испания).

Шесть команд приняли участие в квалификации. Израиль опередил Украину и Румынию и пробился в основную часть турнира. В другой квалификационной группе Италия оказалась сильнее Тайланда и Малайзии.

В результате образовались четыре группы по три команды в каждой.

Группа «А»: Китай, Польша, Чехия

Группа «В»: Франция, «Дюссельдорф ЗООС» (Германия), Израиль

Группа «С»: «Нефтчи» (Азербайджан), «Юаньда» (Китай), Италия

Группа «D»: Литва, Германия, Азербайджан.