Женская серия FIBA в Баку: «Нефтчи» против Италии, Азербайджан против Литвы
В Баку стартовал 19-й этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.
В турнире участвуют 16 команд, в том числе сборная Азербайджана и «Нефтчи», который уже выиграл три этапа – в Шуше, в Нетанье (Израиль) и Мелилье (Испания).
Шесть команд приняли участие в квалификации. Израиль опередил Украину и Румынию и пробился в основную часть турнира. В другой квалификационной группе Италия оказалась сильнее Тайланда и Малайзии.
В результате образовались четыре группы по три команды в каждой.
Группа «А»: Китай, Польша, Чехия
Группа «В»: Франция, «Дюссельдорф ЗООС» (Германия), Израиль
Группа «С»: «Нефтчи» (Азербайджан), «Юаньда» (Китай), Италия
Группа «D»: Литва, Германия, Азербайджан.
Игры основной стадии начнутся в 17:00. «Нефтчи» первую встречу проведет против Италии. Матч начнется в 17:50. Сборная Азербайджана в 18:15 выйдет на площадку против Литвы.
В 19:40 «Нефтчи» сыграет против «Юаньда», а сборная Азербайджана вторую игру проведет в 21:55 против Германии.
По две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал. Матчи плей-офф состоятся завтра.
В общем зачете Женской серии «Нефтчи» занимает 3-е место, уступая только Китаю и Франции.
После Баку будет еще три этапа, а затем финальный турнир в Улан-Баторе (Монголия).