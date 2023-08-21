Буданов обещает «сюрпризы» в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «на днях» украинский народ «увидит», как в Крыму уничтожают «захватчиков». Об этом он сказал украинским СМИ.

По словам Буданова, «есть, к сожалению, те, что очень боятся деоккупации Крыма, но есть и много людей, которые ждут».

«И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны…» – сказал он.