Буданов обещает «сюрпризы» в Крыму
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «на днях» украинский народ «увидит», как в Крыму уничтожают «захватчиков». Об этом он сказал украинским СМИ.
По словам Буданова, «есть, к сожалению, те, что очень боятся деоккупации Крыма, но есть и много людей, которые ждут».
«И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны…» – сказал он.
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