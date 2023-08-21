Отложенные поставки американских истребителей F-16 вызвали разочарование и недоумение у украинских властей, а также военнослужащих на передовой. Однако официальный Киев пока не готов выносить в публичное обсуждение американское объяснение задержек, поскольку F-16 являются «чувствительной» темой. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники из Украины.

Представители американских властей объявили о нескольких факторах, влияющих на задержку. Одной из них является необходимость обучения большинства отобранных для этого пилотов Вооруженных сил Украины английскому языку, чтобы они смогли читать команды и руководства по эксплуатации истребителей.

Кроме того, наряду с этим Украине придется подготовить механиков и инженеров, ответственных за обслуживание и эксплуатацию F-16. И, наконец, что не менее важно, остается и вопрос о том, какое вооружение будет поставлено Западом для американских истребителей.

Как подчеркивает телеканал, процесс подготовки украинских эскадрилий к боевой готовности может занять время: «Это означает, что украинские эскадрильи, вероятно, будут готовы к активным действиям не раньше следующего лета, если не позже».

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты дали свое одобрение на передачу многофункциональных легких истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов.