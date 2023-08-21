Мир между Азербайджаном и Арменией уже близко Глава МИД Бельгии
Последние переговоры между Азербайджаном и Арменией показали, что подписание мирного договора не за горами, заявила глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб в Ереване.
"Обязанность лидеров обеих стран – сделать все, чтобы позволить армянам и азербайджанцам жить в мире. Новые консультации должны пройти в Брюсселе, а также в Ереване и Баку. Мы надеемся, что они приведут к историческому перелому", – сказала Лабиб.
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