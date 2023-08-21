Президент Венгрии приехала в Украину и заговорила об «общем будущем»
Президент Венгрии Каталин Новак совершила визит в Закарпатскую область Украины, где заявила о надежде на «общее будущее венгров».
«Я привезла сюда, в Закарпатье, силу 15 миллионов венгров. Уверенность в том, что у нас будет совместное будущее, даже если путь к нему сейчас неясен», - заявила Новак.
В Закарпатской области проживает достаточно большая группа этнических венгров.
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