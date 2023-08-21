В Украине сложности с набором военнослужащих BBC
В Украине ситуация с набором военнослужащих становится все сложнее, поскольку недостаток добровольцев превратился в серьезную проблему. Стране необходимо непрерывно заменять десятки тысяч погибших и раненых солдат. Многие из них ощущают усталость и истощение. Следует отметить, что некоторые мужчины изначально не желают участвовать в боевых действиях. Об этом пишет BBC.
Тысячи людей покинули страну, иногда после подкупа чиновников. В основном они перебираются через Карпаты в Румынию. Другие находят способы уклониться от сотрудников службы призыва, которых, в свою очередь, обвиняют во все большей жестокости.
«Система очень устарела», — сообщил BBC Егор, отец которого страдал от проблем с психическим здоровьем после боевых действий в составе Советской Армии в Афганистане.
«Каждая ситуация индивидуальна», – утверждает Егор. – Тот факт, что в конституции записано, что все граждане мужского пола должны сражаться, на мой взгляд, не соответствует сегодняшним ценностям».
Ранее до февраля 2022 года власти предоставляли альтернативные варианты для тех, кто не желал служить в армии, включая работу в сельском хозяйстве или социальных службах. Однако с введением военного положения в прошлом году эта опция исчезла.
Исключения делаются в случае плохого состояния здоровья, если человек является родителем-одиночкой или ухаживает за больными близкими. Но тем, кто осужден за уклонение от призыва, в случае признания их виновными, грозят штрафы или даже тюремное заключение сроком до трех лет.
Те, кто решил остаться в стране, пользуются групповыми чатами в Telegram в попытке избежать призыва в армию. Сообщения в мессенджере дают информацию о том, где патрулируют сотрудники службы призыва. Существуют чаты для разных регионов и городов по всей стране, иногда насчитывающие более 100 000 участников в каждом.
BBC также отмечает, что некоторые офицеры используют жесткие методы, чтобы убедить призывников служить. Также есть отчеты о том, что новобранцы отправляются на передовую после всего месячной подготовки.
В материале сообщается, что власти стремятся восстановить доверие населения. Их информационная кампания акцентирует внимание на нормальности страха и призывает провести параллели между детскими боязнями и сегодняшними тревогами.