В Украине ситуация с набором военнослужащих становится все сложнее, поскольку недостаток добровольцев превратился в серьезную проблему. Стране необходимо непрерывно заменять десятки тысяч погибших и раненых солдат. Многие из них ощущают усталость и истощение. Следует отметить, что некоторые мужчины изначально не желают участвовать в боевых действиях. Об этом пишет BBC.

Тысячи людей покинули страну, иногда после подкупа чиновников. В основном они перебираются через Карпаты в Румынию. Другие находят способы уклониться от сотрудников службы призыва, которых, в свою очередь, обвиняют во все большей жестокости.

«Система очень устарела», — сообщил BBC Егор, отец которого страдал от проблем с психическим здоровьем после боевых действий в составе Советской Армии в Афганистане.

«Каждая ситуация индивидуальна», – утверждает Егор. – Тот факт, что в конституции записано, что все граждане мужского пола должны сражаться, на мой взгляд, не соответствует сегодняшним ценностям».