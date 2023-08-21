Патрушев считает, что «Россия должна спасти мир...»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом». Его слова приводит ТАСС.

«Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов», – говорит Патрушев.

По его словам, Россию, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи.