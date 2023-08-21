Сегодня, в шестой день, прошли первые соревнования, не входящие в олимпийскую программу.

В стрельбе мужчин из малокалиберной винтовки в позиции лежа с 50 метров победил чех Петр Нимбурски, набравший 626,5 балла. Серебро у китайца Линьшу Ду (625,2). А бронзу завоевал швейцарец Ян Лохбилер (625).

«Сегодняшний день получился для меня очень удачным, - говорит после победы чешский стрелок Петр Нимбурски, который пару дней назад завоевал серебро в стрельбе из трех положений. – Выиграл золото в очень интересном соревновании. Это моя первая победа на чемпионатах мира. Рад своему успеху, но жаль, что команда не смогла попасть в призеры. Мы отстали от Китая на 0,1 очка. Я расстроился из-за этого.

Для меня это очень важное соревнование. Независимо от того, входит данная дисциплина в олимпийскую программу или нет, я отношусь к ней очень серьезно. Поэтому мне и удалось победить.

Это уже мой третий приезд в Баку, но нормально погулять по городу до сих пор не получилось. У нас очень напряженный график. Тренировки, соревнования, дорога в отель и отдых… А потом оглядываемся и видим, что уже пора возвращаться в Чехию. Но точно могу сказать, что Бакинский стрелковый центр великолепен. Это современный комплекс со всеми условиями. Мне очень нравится».

Сегодня также будут разыграны медали в олимпийском виде – скорострельной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров у мужчин.