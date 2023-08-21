Хакан Фидан усомнился в непредвзятости ООН

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал ООН после напряженности между ТРСК и миротворцами Организации Объединенных Наций, возникшей из-за строительства дороги к селу Пиле на Кипре, сообщает Hürriyet.

«Мы наблюдаем, что гражданское и военное присутствие ООН на острове само по себе находится в состоянии несогласованности. Внезапное скопление машин ООН в нейтральной зоне — это не то отношение, которое мы приветствуем. Мы считаем, что ООН утратила нейтралитет в этом вопросе, мы полностью поддерживаем правую позицию ТРСК», — сказал Фидан.

Комментируя напряженную обстановку, связанную с дорожными работами на Кипре, министр Фидан заявил, что вопрос о строительстве дороги из деревни Йигитлер всегда оставался в центре внимания, поскольку он направлен на предоставление неотложной гуманитарной помощи турецкой общине.

«Дорога, предназначенная для греческого населения в Пиле, никогда не вызывала осуждения или блокирования со стороны ООН. Однако когда подобное происходит с турецкой стороны, мы наблюдаем, что представители ООН на острове, по сути, уклонились от своих ролей и как хищники предприняли решительные шаги для препятствия этому важному гуманитарному проекту», — рассказал Фидан.

Напомним, что напряженная обстановка возникла между силами безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и миротворцами ООН, находящимися на острове. Конфликт был вызван планами ТСРК построить дорогу к селу Пиле на Зеленой линии, которая контролируется миротворцами ООН. Миротворцы предприняли попытку воспрепятствовать строительству, установив бетонные блоки на территории. В результате возникло противостояние между сторонами.